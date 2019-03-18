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أيتام الرياض يزرعون 40 شتلة في منتزه حريملاء الوطني
متابعات الخليج 365 - الرياض
انطلقت المرحلة الأولى من اتفاقية التعاون بين فرعي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض، أمس السبت، بزيارة 28 يتيمًا من أبناء دار التربية الاجتماعية للبنين بالرياض لمنتزه حريملاء الوطني وزراعة 40 شتلة في أنحاء المنتزه، بمشاركة مدير عام فرع العمل بالمنطقة يوسف السيالي ومديرة إدارة المسؤولية المجتمعية بالفرع وفاء المبارك وبعض منسوبي الجهتين.
واشتمل برنامج الزيارة على العديد من الفقرات التعريفية والإنشادية والترفيهية، حيث استمع الوفد إلى شرح وافٍ عن تاريخ المنتزه وأجزائه، وقدم بعض الأيتام مجموعة من القصائد الوطنية وكلمات الشكر والعرفان للوطن والمسؤولين على كل ما يجدونه من رعاية واهتمام، ثم انتقلوا للمشاركة في المرسم الحر الذي أقيم بهذه المناسبة وبعض الألعاب الرياضية والحركية.
وبعد ذلك تجول الجميع في محمية الغزلان داخل المنتزه وتعرفوا على أنواع الغزلان فيها وأسمائها وجهود وزارة البيئة في إنشاء هذه المنتزهات والمحميات لإعادة تأهيل البيئة البرية والمحافظة على ثرواتها.
وفي ختام الزيارة، سلم مدير عام فرع العمل، يوسف السيالي، دروع الشكر والتقدير لمدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة ماجد الفراج وبعض المسؤولين عن تنظيم الزيارة من الجهتين، شاكرًا لهم كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، مشددًا على أهمية مثل هذه البرامج في صقل شخصية أبناء الوزارة من فئة الأيتام وتنمية مهارات التواصل لديهم ودمجهم بالمجتمع وزرع قيم ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف في نفوسهم، مؤكدًا حرص الوزارة بكافة قطاعاتها على استقطاب مثل هذه الشراكات الداعمة لرؤية 2030 التي تدعو إلى تعزيز التواصل بين الجهات الخدمية وتبادل المصالح لكل ما يعود بالنفع والفائدة على الفئات المشمولة برعاية الوزارة من الجنسين.
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