السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة.. مساعدات إنسانية في اليمن لا تتوقف

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة.. مساعدات إنسانية في اليمن لا تتوقف والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:36 صباحًا, 18 مارس 2019 م المناطق - الرياض وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس توزيع 300 سلة غذائية، تزن 22 طنًا و200 كيلو غرام في مخيمات النازحين في مناطق الحميدات ، الرميلة ، الجر ، السيل ، المحزام التابعة لمديرية الحزم بمحافظة الجوف، يستفيد منها 1,800 فرد، وهي ضمن مشروع توزيع 102.170 سلة غذائية تستهدف عدة محافظات يمنية.

ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة للشعب اليمني الشقيق للتخفيف من معاناته خلال الأزمة الإنسانية التي يمر بها.

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