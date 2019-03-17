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حقيقة تفاعل أمير عسير مع شاعر قرية كحلان

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أكدت إمارة منطقة عسير، أن محافظات ومراكز منطقة عسير تأتى جميعًا ضمن اهتمامات أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز.

ونفت ما نشر فى بعض وسائل الإعلام غير الرسمية عن تفاعل أمير المنطقة مع أحد الشعراء حول مطالب أهالى قرية كحلان بمحافظة تثليث.

وقالت: «سمو أمير المنطقة سبق أن التقي محافظ تثليث واستمع لكافة مطالب المحافظة ومن ضمنها قرية كحلان، والتى سبق وأن درست احتياجاتها من ضمن أعمال المجلس المحلي بالمحافظة ورفعت إلى مجلس المنطقة، ومن ثم تم إحالتها إلى الجهات المعنية ذات الاختصاص، وعلى إثر ذلك قام سموه بزيارة خاصة إلى القرية كما عقد اجتماعا بحضور بعض كبار القرية أسوة ببقية القري ووجه بتنفيذ عدد من الخدمات الأساسية».


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