شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ عائلة من 14 فردًا تعرضت لحريق بالقيصومة والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت صحة حفر الباطن، أنه تم تقديم كامل الخدمات الإسعافية واستقرار ثمان حالات وتحويل 6 أشخاص للمستشفيات المرجعية والعامة بحفر الباطن.
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