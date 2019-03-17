شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ عائلة من 14 فردًا تعرضت لحريق بالقيصومة والان نبدء بالتفاصيل

قدم الفريق الطبي بطوارئ مستشفى القيصومة الخدمة لعائلة مكونة من 14 فردًا، معظمهم من الأطفال، تعرضت لحريق نتج عنه إصابة جميع أفراد الأسرة بحالة اختناق وحروق. وأوضحت صحة حفر الباطن، أنه تم تقديم كامل الخدمات الإسعافية واستقرار ثمان حالات وتحويل 6 أشخاص للمستشفيات المرجعية والعامة بحفر الباطن.



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