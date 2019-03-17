شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الرياض يشرف حفل سفارة إيرلندا والان نبدء بالتفاصيل

شرّف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض مساء اليوم حفل سفارة جمهورية إيرلندا لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها ، وذلك بمنزل السفير بحي السفارات .

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل سفير جمهورية إيرلندا لدى المملكة جيرارد ماكوي، وعدد من المسؤولين بالسفارة .

حضر الحفل وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.