شكرا لقرائتكم خبر عن «الفضلي»: نحرص على تحقيق استدامة المياه والان نبدء بالتفاصيل

أكد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، دعم القيادة الرشيدة واهتمامها بقطاع المياه، وحرصها الدائم على تذليل جميع الصعوبات والتحديات التي يواجهها قطاع المياه، مما أسهم في نجاح الوزارة لتنفيذ المشروعات المائية الاستراتيجية، بهدف الوصول للهدف الرئيس المتمثل في استدامة المياه، وهو الأمر الذي تضمنته مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأشار "الفضلي"، خلال افتتاح أعمال "منتدى المياه السعودي" الذي تنظمه الوزارة بعنوان " مياه مستدامة .. لتنمية مستدامة"، اليوم، إلى أهمية المنتدى، وعديد الموضوعات والأفكار الملهمة خلال ورش العمل والجلسات العلمية وحلقات النقاش، التي يقدمها ويتحدث فيها نخبة من الخبراء والعاملين في قطاع المياه من داخل المملكة وخارجها التي من المنتظر تتويجها بصياغتها ضمن النتائج والتوصيات في ختام أعمال هذا المنتدى.

وأكد أن واقع قطاع المياه في المملكة يحتم علينا جميعاً العمل بشكلٍ تكاملي بين القطاع العام والخاص والمواطن، بهدف تطوير تقنيات لإنتاج وتوزيع المياه بأقل تكلفة ممكنة.

من جهته بيّن وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور فيصل بن سلطان السبيعي في كلمته خلال الحفل، أن المنتدى يأتي متزامنًا مع اليوم العالمي للمياه، عادّه فرصة مواتية لقطاعات المياه كافة؛ للاطلاع على الخبرات والتطورات التقنية، لمجابهة ومعالجة ندرة المياه ومواردها محليّاً وإقليميّاً ودوليّا.

ولفت السبيعي، إلى عنوان المنتدى (مياه مستدامة... لتنمية مستدامة)، وأهميته، استناداً لتنوع تخصصات المتحدثين المشاركين في المنتدى، إذ يمثلون قطاعات مائية عديدة، إلى جانب 10 محاور موزعة على سبع جلسات، وخمس ورش عمل، وثلاث حلقات نقاش، ستشهد تقديم خلاصة خبرات المتحدثين المشاركين وممارساتهم الناجحة، للوصول إلى أفضل الحلول للتحديات التي تواجه استدامة المياه، إضافةً إلى سبل تطوير وتوطين التِّقْنية والوقوف على أحدث الممارسات للإدارة المتكاملة لموارد المياه".