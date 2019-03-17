الخبير العمري لوزارة الإسكان: حفلة الرسوم البيانية لم تطفئ النار التنموية في الأزمة

2019-03-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

قدم الخبير الاقتصادي عبدالحميد العمري، حلًّا للمشكلة التي يعاني منها المتضررون من منتج أرض وقرض الذي تقدمه وزارة الإسكان، حيث أكد أن الحل هو أن تعوض الإسكان الذين تورطوا في هذا المنتج وعليهم مديونيات، حيث تدفع لهم مبلغ الـ95 مليون ريال وهو مبلغ بسيط؛ لأن كثيرًا منهم متعطل وتوقفت خدماته.

وأضاف العمري خلال حواره إلى ببرنامج “داود الشريان” على قناة إس بي سي، مساء أمس الأحد، أن هناك مشكلة أن كثيرًا من الوزارات وإذا جاء وزير جديد قال: “اللي قبلي امسحوه ونبدأ من جديد”، بمعنى آخر “نخترع العجلة من جديد”، بينما هناك التزامات على الوزارات والأجهزة الحكومية يجب أن تقوم بها وتؤديها للمواطنين.

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ورأى العمري أن وزارة الإسكان وزارة خدمية ومعنية اليوم بمشكلة تنموية وهي أزمة تملك المساكن، والمبلغ بسيط فلو تم حسابه على كل الموجودين بالاتفاقية سيكون تقريبًا مليار ريال، فبالتالي يجب أن تحل الوزارة المشكلة.

وأردف الخبير الاقتصادي: “إذا خاطبني الوزير راح طلع لي رسوم بيانية وجداول أنه تم كذا وكذا.. هذه الحفلة لم تطفئ النار التنموية الموجودة عند أزمة الإسكان، والله العلي العظيم لا يوجد من يرضى على وزارة الإسكان اليوم إلا العقاريين وتجار الأراضي”.