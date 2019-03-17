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حقيقة تفاعل تركي بن طلال مع قصيدة شاعر حول مطالب أهالي كحلان
متابعات الخليج 365 - سعيد آل هطلاء - عسير
ردت إمارة منطقة عسير على مزاعم تفاعل أمير المنطقة مع أحد الشعراء حول مطالب أهالي قرية كحلان بمحافظة تثليث، مشددةً على أن محافظات ومراكز عسير تأتي جميعًا ضمن اهتمامات الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز.
وأكدت الإمارة أن أمير المنطقة سبق أن التقى محافظ تثليث واستمع لكافة مطالب المحافظة، ومن ضمنها قرية كحلان التي سبق أن درست احتياجاتها من ضمن أعمال المجلس المحلي بالمحافظة ورفعت إلى مجلس المنطقة، ومن ثَمَّ تم إحالتها إلى الجهات المعنية ذات الاختصاص، متابعةً أن على إثر ذلك قام الأمير تركي بن طلال بزيارة خاصة إلى القرية، كما عقد اجتماعًا بحضور بعض كبار القرية أسوةً ببقية القرى، ووجه بتنفيذ عدد من الخدمات الأساسية.
وطالبت إمارة المنطقة بضرورة استقاء المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية لنقل الأخبار.
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