2019-03-17

حريق يصيب عائلة مكونة من 14 فردًا معظمهم من الأطفال في حفر الباطن

متابعات الخليج 365 - حفر الباطن

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قدم الفريق الطبي بطوارئ مستشفى القيصومة، اليوم الأحد، الخدمة لعائلة مكونة من 14 فردًا معظمهم من الأطفال في حفر الباطن، تعرضت لحريق نتج عنه إصابة جميع أفراد الأسرة بحالة اختناق وحروق.

وأكدت وزارة الصحة أن الفريق الطبي بالمستشفى قدم كامل الخدمات الإسعافية، حيث استقرت الحالة الطبية لـ8 منهم، وتم نقل 6 أشخاص إلى المستشفيات المرجعية والعامة في حفر الباطن.