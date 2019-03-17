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فيديو.. هذا المطلوب لتشجيع السياحة في عسير
متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها
قال المستشار في الإعلام والاتصال محمد بن طرجم: إن منطقة عسير تحتاج إلى الكثير من الخدمات فيما يتعلق بالبنية التحتية.
وأضاف ابن طرجم خلال حواره إلى برنامج “الأسبوع في ساعة” الذي يقدمه إدريس الإدريس على قناة روتانا خليجية: إذا تريد سياحة في عسير فلابد من بناء مطار، وأن يتم استقطاب شركات وسط وجود فنادق ومولات وخدمات وبرامج سياحية.
وشدد ابن طرجم على أنه متفائل بكون التجارب التي شاهدها في العلا سوف يشاهد مثلها في عسير، واصفًا المنطقة بأنها “الفردوس المحفوظ” وليس المفقود.
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