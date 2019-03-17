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عائض القرني: 1200 سنة مرّت من مهاجمة الملاحدة للبخاري.. سقطوا هم وبقي الإمام
متابعات الخليج 365 - الرياض
شدد الشيخ الدكتور عائض القرني على أن الإمام البخاري خط أحمر، موجهًا رسالة إلى المسلمين أكد خلالها أنه سيظل علمًا شامخًا وجبلًا راسخًا أمام عواصف النقد.
وقال القرني: يا مُسلمين اطمئنوا على صحيح الإمام البُخاري فسوف يبقى علمًا شامخًا وجبلًا راسيًا أمام عواصف النقد، 1200 سنة مرّت هاجمه فيها الملاحدة، والشكّاكون، والعقلانيون، واللادينيون، وذهبوا وسقطوا وبقي الإمام البخاري وصحيحه، نعمة من الله وفضلاً على الأُمّة”.
وتابع: حاورت الغلاة من الخوارج في السجون فإذا هم يستدلّون بالقرآن وصحيح البخاري ومسلم، فهل نترك القرآن العظيم والسُنّة الصحيحة من أجل فهمهم السقيم العقيم؟ المُشكلة في الفهم وليس في النص”.
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