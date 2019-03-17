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إغلاق 10 حسابات بالتواصل الاجتماعي الشهر الماضي بسبب السلع المغشوشة

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2019-03-17

إغلاق 10 حسابات بالتواصل الاجتماعي الشهر الماضي بسبب السلع المغشوشة

متابعات الخليج 365 - الرياض

أغلقت وزارة التجارة والاستثمار 10 حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي الشهر الماضي تبيع سلعًا مغشوشة ومقلدة.

وأوضحت التجارة أن المنتجات المغشوشة منها عطور ومستحضرات وخلطات تجميلية ومنتجات تخسيس بالتعاون مع الجهات المختصة، ليرتفع عدد الحسابات التي أغلقتها الوزارة منذ بداية العام 2019 إلى 18 حسابا، متابعوها أكثر من 300 ألف متابع.

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وقال المتحدث باسم التجارة والاستثمار عبدالرحمن الحسين إن وعي المستهلك هو الخط الأول لحمايته، محذرًا المستهلكين من الشراء من الصفحات والحسابات المجهولة في مواقع التواصل الاجتماعي.

ودعا الحسين المستهلكين للشراء من المتاجر الإلكترونية والحسابات والصفحات التي لديها سجل تجاري أو التي لديها شهادة “معروف” أو المواقع المعروفة عالميًا.

 





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