إمارة عسير ترد على واقعة “شاعر كحلان”: كل محافظات المنطقة ومراكزها تلقى اهتمام الأمير

جدة - عمرو شويل ردت إمارة عسير، على ما نشرته وسائل إعلام غير رسمية بشأن تفاعل الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير المنطقة، مع أحد الشعراء حول مطالب أهالي قرية كحلان بمحافظة تثليث.

وأكدت في بيان رسمي، أن محافظات ومراكز عسير تأتي جميعا ضمن اهتمامات أمير المنطقة.

وأوضحت أن سمو الأمير التقى محافظ تثليث واستمع لكافة المطالب ومن ضمنها قرية كحلان والتي سبق وأن درست احتياجاتها من ضمن أعمال المجلس المحلي ورفعت إلى مجلس المنطقة ومن ثم أحيلت إلى الجهات المعنية ذات الاختصاص.