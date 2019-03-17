الان تتابع بعد تداول فيديو يوضح مدى الإهمال… أمانة الرياض تغلق مطعم وجبات سريعة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات قامت أمانة الرياض،اليوم، ممثلة في بلدية عرقة بإغلاق مطعم وجبات سريعة بحي ظهرة لبن حيث لوحظ قيام العمالة بعدم الالتزام بالتعليمات الصحية وتدني مستوى النظافة وتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرمات بحقه

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