الان تتابع “الأرصاد” تحذر: رياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهات مبكرة بالنظام الآلي بشأن تقلبات الطقس في 4 مناطق. وحذرت الأرصاد من رياح نشطة وأتربة تتواصل من 8 مساء الأحد حتى الساعات الأولى من صباح الإثنين، عدا منطقة نجران تمتد حتى التاسعة صباحًا. وتشمل التحذيرات مناطق: Advertisements منطقة الجوف: ( سكاكا – طبرجل – القريات والأجزاء المجاورة لها). الحدود الشمالية: (عرعر – رفحاء – طريف والطريق الواصل بين عرعر ورفحاء) . المنطقة الشرقية: (حفر الباطن -الجبيل -الدمام – الظهران – الخبر – الأحساء – القطيف – القيصومة – الخفجي ). منطقة نجران: ( شرورة – نجران – الطريق الواصل بين شرورة ونجران – الأجزاء المجاورة لها).

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