الان تتابع إعلان الفائزين بجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعة واحدة - 11:25 م, 17 مارس 2019 م التعليقات: 0 الثلاثاء القادم الخليج 365-الرياض ينطلق المؤتمر الصحفي للدورة السادسة للإعلان عن الفائزين بجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي 2018 تحت عنوان”حوكمة العمل وإستدامة البرامج” ، بحضور صاحب السمو الأمير سعود بن فهد بن عبدالله بن محمد عضو مجلس الأمناء نائب رئيس اللجنة التنفيذية للجائزة،وبحضور الأمين العام للجائزة الأستاذ الدكتور فهد المغلوث، في تمام الثامنة من مساء يوم الثلاثاء القادم في فندق الفورسيزونز بالرياض.

ويشار إلى أن جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي تأتي لتأصيل منهج التميز في العمل الانساني والاجتماعي على حدٍ سواء.

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