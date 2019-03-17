الان تتابع الشيخ سليمان الخرجي يحتفل بعقد قران كريمته والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-جدة-هاني الثبيتي احتفل الشيخ سليمان بن عبدالله الخرجي وعائلته بعقد قِران ابنته أفنان على الأستاذ عبدالله بن سعد السليمان، بحضور لفيف من الأصدقاء و الزملاء يتقدمهم أعيان العائلة من الأسرتين الكريمة وبعض المعالي ورجال الأعمال في ليلة فاخرة وبهيجة بفندق الشيرتون بجدة .

الخليج 365 تتمنى للأستاذ عبدالله السليمان السعادة الدائمة .

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