نتائج قياس القدرات العامة 1440 : استعلام نتيجة اختبار قدرات ورقي ومحوسب موقع المركز الوطني للقياس...

نتائج اختبار القدرات العامة الورقية، تعلن اليوم الاثنين نتائج قياس القدرات العامة 1440 للاختبارات الورقية، وفق الإعلان المنشور على موقع المركز الوطني للقياس والتقويم، حيث يتم الاستعلام عن نتائج قياس 1440 القدرات العامة برقم السجل المدني أو رقم المشترك من خلال رابط النتائج .

موقع قياس قدم شرح وافي للطلاب ومختبري القدرات العامة حول كيفية استعلام النتائج، بجانب التنوية عن طريقة تصحيح الإجابات على الأسئلة التي وردت في اختبار القدرات العامة الورقية، وطرق استعلام نتائج قياس القدرات العامة وغيرها من الاختبارات، حيث أكد قياس انه لا يوجد نجاح أو رسوب في اختبار القدرات العامة.

استعلام نتائج قياس القدرات العامة 1440

قريباً سيتاح استعلام نتائج قياس القدرات العامة 1440 من خلال الرابط الإلكتروني لموقع نتائج المركز الوطني للقياس والتقويم على شبكة الإنترنت سواء بالسجل المدني أو برقم المشترك، أوالطريفة الأخرى هي استعلام نتائج قياس هبر الرسائل النصية على رقم جوال المشتركين أو عن طريق الاتصال على رقم قياس الموحد

قياس اكد أنه يقو بإرسال نتائج اختبار القدرات العامة إلى الكليات والمعاهد التابعة للجامعات السعودية، وفي حالة خوض الطالب أو الطالبة اكثر من اختبار تحتسب درجات الاختبار الأعلى، والبيانات تنقل بشكل إلكتروني إلى الجامعات، والتعرف على نتائج اختبار قياس على الجوال لتكون للطالب المسجل في الخدمة، وفق التوضيح التالي يتم التعرف على وزن نتائج قياس القدرات العامة.

درجة الطالب موقع الطالب 81 فأكثر ………………………………………… أعلى 5% من الطلبة

78 فأكثر ………………………………………… أعلى 10% من الطلبة

73 فأكثر ………………………………………… أعلى 20% من الطلبة

70 فأكثر ………………………………………… أعلى 30% من الطلبة

65 ………………………………………… الـمــتـوســـــط

60 فأقل ………………………………………… أقل30% من الطلبة Advertisements

رابط نتائج اختبار القدرات العامة

الاستعلام عن نتائج قياس القدرات العامة الورقية يكون من خلال الدخول إلى موقع المركز الوطني للقياس ومنه إلى رابط استعلام النتائج وتحديد نوعية الاختبار المستعلم عن نتائجه ثم إدخال البيانات المطلوبة سواء السجل المدني للمختبر أو رقم المشترك:

موقع نتائج قياس

أضاف قياس انه لا يجب مقارنة نتائج قياس القدرات العامة الورقي بنتائج الثانوية العامة، حيث أن لكل كلية أو مؤسسة تعليمية بالتعليم العالي لها وزن معين في نتائج القدرات العامة.

تحديث يقدم موقع قياس النتائج استعلام نتائج اختبار القدرات العامة عبر الطرق الثلاثة المخصصة للتعرف على تقديرات قياس ، ويمكنكم الدخول إلى رابط نتائج قياس المرفق بعالية وإدخال رقم المشترك أو السجل المدني للاستعلام من خلال الإنترنت .

التعرف على درجات القدرات ضمن نتائج قياس أو استعلام درجات قياس 1440 لاختبار القدرات العامة الورقي الفترة الأولي، متاح على رابط بوابة قياس الإلكترونية للنتائج برقم السجل المدني أو رقم الهوية .

تحديث: تعلن نتائج اختبار قياس القدرات الورقي الفترة الثانية يوم الإثنين المقبل الموافق 11 رجب 1440، وخلال الساعات المقبلة نترقب فتح بوابة قياس للنتائج لاستخراج درجات الناجح في قيسا القدرات الورقي.