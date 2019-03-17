استعلام عن نتائج قياس وكيفية الاستعلام عن نتيجة اختبار المركز الوطني للقياس

كيفية استعلام نتائج قياس 1440 للاختبارات الورقية أو اختبارات قياس المحوسبة، وفق طرق الاستعلام عن نتيجة اختبار قياس التي وفرها المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي للمختبرين من طلاب الثانوية العامة أو الجامعيين أو الموظفين، في الاختبارات التعليمية أو اللغوية أو المهنية وغيرها من الاختبارات الدولية والمقاييس المجتمعية، وذلك مثل نتائج قياس القدرات العامة وقدرات الجامعيين، ونتائج التحصيلي، ونتائج اختبار القدرة المعرفية والاختبارات التي تخصص نتائجها لمفاضلة وزارة الخدمة المدنية، بجانب نتائج اختبار كفايات المعلمين والمعلمات، ونتيجة قياس اختبار كفايات اللغة الإنجليزية، واللغة العربية لغير الناطقين بها واختبارات تحديد المستوى.

المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي، حددت الفئات المستفيدة من خدمات المركز وبالتحديد خدمة الاستعلام عن نتائج قياس، حيث يتاح للمستفيد استعلام عن نتائج قياس لمختلف الاختبارات التي تقدم لها والحصول على النتائج يخصص لكلاً من للأفراد أو الجهات الحكومية أو قطاع الأعمال، وفق ألية استخراج النتائج الخاصة بكل فئة، سماء عن طريق الملف الشخصي للمختبر بالسجل المدني أو رقم المشترك، وللجهات الرسمية من خلال تقديم طلب الاستعلام عن النتائج.

روابط استعلام عن نتائج قياس

ننشر الآن روابط الدخول إلى خدمة استعلام عن نتائج قياس والتي من بينها الخدمة المقدمة للأفراد، بجانب رابط تقديم طلب الاستعلام عن النتائج للجهات الحكومية أو الرسمية، وذلك من خلال الروابط التي سنرفقها فيما بعد، وبجانب ذلك هناك خدمة الاستعلام عن نتائج اختبارات قياس من خلال الرسائل النصية، وذلك لمن يسجل في الخدمة خلال فتح ملف المشترك وسداد الرسوم الخاصة بالاختبارات، أو الاستعلام من خلال خدمات الدعم الفني على رقم قياس الموحد 920033555 .

جدول مواعيد قياس حدد مواعيد فترات التسجيل المبكر والتسجيل المتأخر لكل اختبار على حدى، ويكون موعد ظهور نتائج قياس في فترة تصل إلى 15 يومي أو شهر من تاريخ عقد الاختبار وفق عمليات الفحص والمراجعة.

رابط استعلام عن نتائج قياس للأفراد يعرض بعض الخدمات الهامة التي يتيحها الموقع من خلال ما يتاح من اختبارات للتسجيل عليها خاصة خلال هذه الفترة مع بداية العام الدراسي الجديد، بجانب كيفية فتح حساب مستخدم جديد لإنشاء ملف قياس والحصول على رقم المشترك.

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يعلن موقع قياس عن نتائج اختبار القدرات العامة الفترة الأولي للاختبارات الورقية يوم 5 نوفمبر 2018 وفق الإعلان الرسمي عن المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي، وستنشر درجات قياس برقم السجل المدني عبر رابط استعلام عن نتائج قياس برقم الهوية.

عبر موقع المركز الوطني للقياس، يتاح استعلام عن نتيجة قياس قدرات برقم السجل المدني ومن خلال ملف حساب المشترك تتاح التفاصيل حول درجات القدرات، واليوم 3-1-2019 ظهرت نتائج اختبار كفايات المعلمين والمعلمات للتخصص والعام ولاستخراج النتائج من بوابة قياس للنتائج برقم الهوية الوطنية.

نتائج قياس القدرات الفترة الثانية

يستعلم الطلاب والطالبات عن نتائج القدرات العامة الفترة الثانية قريباً ضمن نتائج الفترة الثانية من اختبارات القدرات، والتي سيصاحبها ظهور نتائج التحصيلي الفترة الثانية والفترة الأولى، وكفايات اللغة الانجليزية ضمن نتائج الاختبارات التعليمية.

تحديث: تعلن صباح اليوم الإثنين نتيجة اختبار قياس القدرات العامة عبر موقع قياس للنتائج برقم السجل المدني، وسيتم توضيح بعض التفاصيل حول نتائج القدرات العامة وكيفية احتساب الدرجات.