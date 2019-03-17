رابط نتائج قياس الاستعلام المباشر عن نتائج القدرات ورقي وكفايات المعلمين 1440

يوفر رابط نتائج قياس برقم السجل المدني أو الهوية، ألية الاستعلام المباشر عن نتائج القدرات 1440 لمن تقدم إلى اختبار القدرات العامة ورقي من طلاب الثانوية العامة ومن سجل في اختبار قياس قدرات الفترة الأولي، إلى جانب الاستعلام عن نتائج قياس محوسب وفق مواعيد ظهور نتائج اختبارات القدرات للعام الحالي، وذلك بعد تسجيل دخول بوابة قياس للنتائج الإلكترونية عبر موقع المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي، والذي حدد بالفعل موعد ظهور واستعلام نتائج ودرجات قياس القدرات العامة للمختبرين.

أعلن موقع قياس للخدمات الإلكترونية أنه سيتاح الاستعلام المباشر عن نتائج القدرات 1440 من خلال بوابة قياس للنتائج الإلكترونية، اليوم الموافق 5 نوفمبر 2018، وذلك بعد انتهاء عمليات التصحيح الإلكتروني والتدقيق على النتائج من قبل القائمين على عمليات التصحيح في اختبارات القياس، ومن خلال تسجيل الدخول إلى رابط نتائج قياس بالسجل المدني أو رقم المشترك أو رقم الهوية وفق بيانات المستخدم وكلمة المرور الخاصة به، سيتم التعرف على درجات قياس أو درجات اختبار القدرات التي تحصل عليها كل طالب أو طالبة، ومقارنة تلك الدرجات بمعايير أقرانه للتعرف على نسبته في نتائج اختبار القدرات الورقي للفترة الأولي.

تسجيل دخول رابط نتائج قياس 1440

بوابة قياس للنتائج الإلكترونية تقدم رابط تسجيل الدخول إلى بيانات ملف المشترك أو ملف الاشتراك الخاص بالمستخدم، ومنه ستظهر نتائج اختبار القدرات العامة، وهي احد طرق الاستعلام المباشر عن نتائج القدرات 1440 والتي تتطلب فقط تسجيل الدخول على رابط نتائج قياس المرفق أدناة.

الطريقة الأخري من أجل استعلام نتائج القدرات من خلال خدمة الرسائل النصية على رقم هاتف المختبر نفية، لمن اشترك في تلك الخدمة خلال تفعيل الحساب وسداد رسوم قياس، وهناك طريقة بديلة قد تكون من اهم الطرق نتيجة الضغط الكبير المتوقع على موقع قياس وهي الاتصال على رقم قياس الموحد.

موقع نتائج قياس قدرات 1440

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استعلام درجات قياس | رقم قياس الموحد

الاستعلام عن نتائج قياس قد تتم من خلال الاتصال على رقم قياس الموحد وهو 9200033555، وهو رقم خدمة الدعم الفني، وستتاح درجات قياس أو درجات اختبار القدرات على ملف المشترك أو حساب المستخدم والذي سيوضح كافة التفاصيل حول الدرجة التي تحصل عليها المختبر، وشريحته بالنسبة لدرجات أقرانه، ومرفق بعليلة شرح توضيحي للتعرف على كيفية احتساب نتائج القدرات.

تحديث ظهور نتائج القدارات عبر موقع نتائج قياس والتعرف على درجة القدرات العامة الفترة الأولى، ومرفق بعالية توضيح حول كيفية التعرف على درجة النجاح.

تحديث: الاستعلام خلال ساعات قليلة عن نتائج قياس لاختبار كفايات المعلمين وكفايات المعلمات للعام الحالي، حيث تققر ظهور نتائج اختبار كفيات المعلمين اليوم الخميس الموافق 3-1-2019.

أعلن المركز الوطني للقياس والتقيوم في التعليم العالي ظهور نتائج كفايات المعلمين والمعلمات 1440 ودرجة النجاح في قياس الكفايات 50% فأكثر لمجموع درجات التخصص والعام.

نتائج اختبار القدرات العامة الفترة الثانية

يعلن المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي، ومن خلال رابط نتائج قياس بالسجل المدنية، نتيجة اختبار القدرات العامة 1440 الورقي الفترة الثانية، صباح اليوم الإثنين وفق التصريح الرسمي الصادر بهذا الشأن.