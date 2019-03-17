استعلام نتائج القدرات العامة 1440 بوابة قياس للنتائج بالسجل المدني أو رقم الهوية والمشترك

أعلن قياس موعد استعلام نتائج القدرات العامة 1440 عبر بوابة قياس للنتائج الإلكترونية، وذلك بعد انتهاء اختبار القدرات الورقي الفترة الأولي لطلاب الثانوية العامة ومن يحق لهم دخول الاختبار، وسنتعرف على كيفية الاستعلام عن نتائج قياس وفق الطرق الرسمية المعتمدة الموضحة من قبل الدعم الفني على موقع المركز الوطني للقياس والتقوم في التعليم العالي، والذي يتحي فترتين لتسجيل دخول اختبار قياس قدرات ورقي خلال العام، بجانب التسجيل في الاختبار المحوسب في أي وقت من السنة، ويتم التعرف على نتائجه بنفس الكيفية التي سنوضحها لكم.

اختبار قياس قدرات يعد من أهم الاختبارات التي يقدمها المركز الوطني للقياس، خاصة وانه يهم شريحة كبيرة من الطلاب بالمرحلة الثانوية “السنتين الأخريتين”، وتكون نتيجتيه من العوامل المؤثرة في مفاضلة القبول بالجامعات وفق ألية احتساب النسبة الموزونة للقبول بالجامعة أو كلياتها المختلفة، بجانب اشتراط بعض الوظائف الحصول على درجة معينة في اختبار القرات العامة، ويمكن الوصل إلى رابط استعلام نتائج اختبار القدرات العامة 1440 من خلال الروابط المدرجة فيما بعد.

قياس استعلام نتائج القدرات العامة 1440

أعلن المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي موعد ظهور نتائج اختبار قياس القدرات العامة الورقي الفترة الأولي لعام 1440، حيث تقرر ظهور نتائج القدرات العامة على موقع قياس للنتائج يوم الإثنين الموافق 27 من صفر الجاري الموافق 5 نوفمبر 2018، وذلك وفق البيان الرسمي الذي صدر عن المركز مساء اليوم الإثنين 29 أكتوبر 2018، وهو ما ينعكس على تقليل حالة القلق والتوتر التي كانت تنتاب المختبرين جراء ترقب معرفة معود استعلام نتائج القدرات العامة للعام الحالي.

مركز قياس كان قد أكد أن الفترة الزمنية التي قد تستغرقها ألية إعلان النتائج عقب إجراء الاختبار تقدر بحوالي ثلاثة أسابيع، يتم خلالها الانتهاء من عمليات التصحيح الآلي وتدقيق وتحليل النتائج ثم تحديد موعد إعلانها، من خلال بوابة قياس للنتائج، أو من خلال خدمة الرسائل النصية على رقم الهاتف المسجل من قبل المختبر في ملف الاشتراك، أو عبر الاتصال على رقم قياس الموحد للاستفسار.

رابط نتائج قياس قدرات 1440

بوابة الاستعلام عن نتائج قياس قدرات الفترة الأولى من العام الحالي يكون عبر التوجه إلى رابط موق قياس للنتائج.

استعلام نتائج قياس قدرات ورقي

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إذا لم تتمكن من الدخول على الرابط المرفق بعالية وقت استخراج النتائج يمكنك التواصل مع خدمات الدعم الفني على رقم هاتف قياس الموحد وهو 92003355 أو مراسلة الدعم على البريد الإلكتروني الخاص بموقع قياس.

تحديث: ساعات قليلة تفصلنا عن بداية الاستعلام عن نتائج القدرات العامة من خلال الرابط المرفق بعالية أو عبر التواصل مع الدعم الفني لموقع قياس على رقم قياس الموحد.

تحديث عبر موقع نتائج قياس ظهرت نتيجة اختبار القدرات العامة الفترة الأولى من الاختبارات الورقية التي تم التسجيل عليها وفق جدول مواعيد قياس، ويمكن زيارة بوابة نتائج قياس المرفق بعالية.

استعلام درجات قياس القدرات

اعلن مركز قياس عن رابط الحصول على كشف درجات اختبار القدرات.

الصورة المرفقة بعالية تشمل مثال توضيحي لدرجة المختبر الكلية في اختبار قياس القدرات العامة لطلاب الثانوية العامة بالعام الدراسي 2018-2019.

نتائج القدرات الفترة الثانية 1440

تعلن نتائج اختبار القدرات العامة الفترة الثانية اليوم الإثنين الموافق 11 رجب 1440 من خلال بوابة قياس للنتائج، وحول التفاصيل الخاصة بدرجة اختبار القدرات الورقي، يمكن مطالعة التوضيحات المرفقة بعالية للتعرف على كيفية حساب درجة النجاح في القدرات.