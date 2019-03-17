شكرا لقرائتكم خبر عن رفع كفاءة منسوبي «الحكومية» العاملين في الإدارات المالية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

انطلقت أمس (الأحد)، المرحلة الثانية من البرامج التدريبية التي ينظمها ديوان المراقبة العامة لمنسوبي الأجهزة الحكومية المشمولة برقابته، من خلال المركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء، في العاصمة الرياض، ومدينتي جدة والدمام.

وسيتم خلال هذه المرحلة تقديم عدة برامج وهي «الممارسة العملية للمراجعة الداخلية في الجهات الحكومية»، وبرنامج «الرقابة على الأداء»، وبرنامجي «أساسيات المحاسبة الحكومية»، و«الرقابة المالية».

ويأتي إعداد الديوان لهذه البرامج تنفيذا للأوامر السامية التي تؤكد على أهمية توفير مقومات الرقابة الفاعلة لحماية المال العام وترشيد استخداماته، وللإسهام في رفع كفاءة الأداء في الأجهزة الحكومية بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية.

ويسعى الديوان من خلال هذه البرامج إلى رفع كفاءة أداء منسوبي الجهات الحكومية العاملين في الإدارات المالية وإدارات المراجعة الداخلية وإكسابهم المعرفة اللازمة بما يتوافق مع أفضل المعايير المهنية.