تفاصيل أسعار ومميزات خدمة الشرائح «eSIM»

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ستقوم شركات الاتصالات بالمملكة و التي حددت أسعار تقديمها شريحة eSIM والمميزات التي ستوفرها الخدمة بالإضافة إلى بعض المحظورات التي قد تتلف الشريحة، والمنتظر تفعيلها بعد موافقة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات .

وبينت المصادر لـ«عاجل» أن الشريحة ستتوفر لقطاع المسبق الدفع والمفوتر وشرائح البيانات؛ حيث ستعمل الخدمة بتقنية «QR Code» وبرسوم من 50 إلى 100 ريال للإصدار الجديد، وتشمل تلك الرسوم الباقات المفوترة وخدمات الترقية من الشرائح العادية SIMإلىeSIM .

وسيتم تحديد قيمة قدرها من 25 إلى 50 ريالًا لشرائح المسبق الدفع عند الإصدار أو الترقية، فيما لن تفرض أي رسوم شهرية على الخدمة، وسيمكن استعمال QR Code لخمس مرات فقط، وبعد ذلك يصبح غير فعال وعلى العميل الحصول على كود جديد ودفع رسوم تغيير شريحة، ويتم استعمال QR code عند تغيير الجوال أو عند إعادة ضبط الإعدادات الجهاز على حالته المصنعية، مع ضرورة الاحتفاظ بالكوبون في حال تغيير الجهاز لاستخدامه مرة أخرى.

