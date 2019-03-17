قائد القوات الجوية الملكية السعودية يتفقَّد تمرين «العلم الأحمر 2019»

زار الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية قاعدة نلس الجوية بالولايات المتحدة الأمريكية، وكان في استقباله قائد مركز العمليات الجوي الفريق هومز؛ حيث رافقه لحضور عرض فريق الثاندر بيردز الجوي.

وبعد انتهاء العرض الجوي انتقل قائد القوات الجوية الملكية؛ لزيارة القوات الجوية المشاركة في «تمرين العلم الأحمر 2019»، وذلك برفقة رئيس هيئة عمليات القوات الجوية اللواء الطيار الركن سليمان بن علي الفايز، وقائد قاعدة الملك فيصل الجوية اللواء الطيار الركن محسن بن سعيد الزهراني، والملحق العسكري بسفارة المملكة العربية السعودية في واشنطن وأوتاوا اللواء الطيار الركن يوسف بن حمود الحربي، وكان في استقبالهم بمقر التمرين قائد مجموعة القوات الجوية العقيد الطيار الركن مسعود بن ناصر بن شري.

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عقب ذلك توجه قائد القوات الجوية الملكية السعودية إلى مبنى العلم الأحمر، واطلع على سير العمليات، مستمعًا إلى إيجاز من قائد التمرين على ما تم تنفيذه، وزار مقر الصيانة الخاص بالطائرات، والتقى الأطقم الفنية؛ حيث حثهم على الاستفادة من هذا التمرين وإبراز مهاراتهم التي اكتسبوها، موكدًا أن ما وصلت إليه القوات الجوية من قدرة قتالية ضاربة جاء بفضل الله ثم بفضل دعم القيادة الرشيدة.

وأضاف الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، أن القوات الجوية تحرص على إرسال مجموعة كبيرة من الأطقم الجوية والفنية للدراسة خارج المملكة والتدريب وإقامة التمارين المشتركة داخل المملكة وخارجها والتي تعود بالفائدة على قواتنا الجوية، حاثًا الجميع على بذل الجهد خلال هذا التمرين لتحقيق الأهداف المرجوة.

إثر ذلك التقطت الصور التذكارية للمشاركين، وقد تقدم قائد القوات الجوية في تصريح لوسائل الإعلام بالشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وللأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، مشيدًا بالمستوى الفني الكبير لتمرين «العلم الأحمر 2019»، موكدًا أن مجموعة القوات الجوية استطاعت تحقيق أفضل النتائج متفوقة بذلك على مثيلاتها من الدول المشاركة، مثمنًا ما تقوم به الأطقم الجوية والفنية والمساندة من جهود مميزة للظهور بهذا المستوى المشرف.