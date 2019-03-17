هيئة الاتصالات تعلن نتائج مزاد تراخيص استخدام الطيف الترددي للنطاق «3.5 G»

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم الأحد، نتائج مزاد تراخيص استخدام الترددات للنطاق (3.5) جيجاهرتز، الذي تنافست من خلاله الشركات الحاصلة على الرخص الموحدة لتقديم خدمات الاتصالات في المملكة (شركة الاتصالات السعودية، شركة اتحاد اتصالات «موبايلي»، شركة الاتصالات المتنقلة السعودية «زين»).

وبهذا تكون الهيئة قد وفرت ما مجموعه (400) ميجاهرتز في النطاق (3.5) جيجاهرتز الذي يعد من النطاقات الرائدة عالميًا في مجال تقديم خدمات الجيل الخامس للاتصالات اللاسلكية، مع تجاوز إجمالي الطيف الترددي المتوافر لتقديم خدمات الاتصالات العامة في المملكة (1100) ميجاهرتز، الأمر الذي يسهم في تعزيز مكانة المملكة ضمن الدول المتقدمة عالميًا في مواكبة أحدث التقنيات في مجال خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، وتمكين مقدمي خدمات الاتصالات من رفع جودتها.

وأوضحت الهيئة أنها بهذا المزاد قد تمكنت من تجاوز مستهدف مبادرة «تحفيز التوسع في خدمات الاتصالات عن طريق توفير الطيف الترددي» قبل تاريخ تحقيقها المستهدف في نهاية عام 2020.

يُذكر أن الهيئة تعتمد أحدث الأساليب في مجال طرح النطاقات الترددية للمنافسة، وعقد المزادات المصممة وفق أفضل الممارسات الدولية، ما من شأنه الإسهام في تحسين سرعة الإنترنت ورفع جودة خدمات الاتصالات في المملكة.

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يذكر أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أعلنت في يناير الماضي، نتائج مزاد رخص الطيف الترددي للنطاقين 2300 و2600 ميجاهرتز، بهدف تحسين سرعة الإنترنت ورفع جودة خدمات الاتصالات بالمملكة.

وأوضحت الهيئة، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أن المزاد تنافست خلاله الشركات الحاصلة على الرخص الموحدة؛ لتقديم خدمات الاتصالات في المملكة، وهى شركة الاتصالات السعودية، شركة اتحاد اتصالات- موبايلي، شركة الاتصالات المتنقلة السعودية-زين؛ للحصول على ترددات بمجموع عرض نطاق 290 ميجاهرتز.

وأدت نتائج المزاد إلى رفع مجموع الطيف الترددي المخصص لخدمات الاتصالات المتنقلة في المملكة من 420 ميجاهرتز إلى 710 ميجاهرتز، بزيادة تقدر بنسبة 70%، وحصلت جميع الشركات الثلاث المشاركة في هذا المزاد على ترددات متصلة عريضة النطاق، تتيح لها تقديم أحدث خدمات الاتصالات المتنقلة باستخدام تقنيات الجيل الرابع المطور وتقنيات الجيل الخامس المستقبلية.

وأشارت الهيئة إلى أن زيادة الطيف التردي المخصص لخدمات الاتصالات المتنقلة تسهم في تحسين سرعة الإنترنت، ورفع جودة خدمات الاتصالات المتنقلة في المملكة؛ لتحقيق أهداف قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ضمن رؤية المملكة 2030.