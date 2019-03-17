أشاد بحصولها على الاعتماد الأكاديمي المؤسسي..
أبدى الأمير محمد بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة جازان، إعجابه بخطوات جامعة جازان التطويرية والتحديثية، ودعمها لطموحات وتطلعات الشباب والشابات، وذلك باعتمادها البرامج والتخصصات؛ لمواكبة احتياجات الرؤية 2030 من الكوادر الوطنية المؤهلة.
كما أشاد الأمير محمد بن عبدالعزيز، بمناسبة تخريج الجامعة للدفعة الرابعة عشرة من طلبتها البالغة 10184 خريجًا وخريجة، بحصول الجامعة على الاعتماد الأكاديمي المؤسسي.
وقال نائب أمير منطقة جازان، إن تميز الجامعة يعكس تميز إدارتها العليا في خدمة المجتمع وفي تطويرها وتحديثها لرؤيتها ودورها وخططها الاستراتيجية، كما يعكس تميز طلبتها في اكتساب المعرفة والمهارات اللازمة للتقدم في مسيرة البناء العصرية لوطننا العزيز.
كما أعرب عن سعادته بهذا الحدث المتمثل في حفل تخريج طلبة الجامعة، مُقدمًا التهنئة للطلبة وأولياء الأمور بهذه المناسبة، والتي باتت موعدًا ينتظره أهالي جازان؛ للفخر والاعتزاز بوطنهم وبأبنائهم وبناتهم، وهم ينطلقون إلى ميادين العمل والتفاني خدمة للدين والقيادة والوطن.
ومن جانبه، قدم مدير الجامعة، الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، الشكر لنائب أمير المنطقة؛ لوقوفه الدائم مع شباب وشابات الجامعة ودعمه المتواصل والكبير لبرامجهم وأنشطتهم، ورعايته الدائمة لأفكارهم وطموحاتهم وتطلعاتهم.
وأشاد القحطاني بما تحظى به الجامعة من نائب أمير منطقة من اهتمام ومتابعة لكل شؤونها بما يشد من أزرها، ويعلي مكانتها محليًّا ودوليًّا.
كانت هذه تفاصيل خبر نائب أمير جازان يُبدي إعجابه بتطوير وتحديث الجامعة المتواكب مع رؤية 2030 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.