عوالق ترابية تحد من الرؤية الأفقية على عدة مناطق بالسعودية.. الإثنين

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس غدٍ الإثنين، استمرار تأثير العوالق الترابية والأتربة المثارة التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق بالمملكة.

وأشارت هيئة الأرصاد، عبر موقعها الإلكتروني، إلى الحالة المُناخية السابقة تؤثر على الأجزاء الجنوبية من منطقتي «الشرقية والرياض»، يمتد تأثيرها إلى منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأضافت هيئة الأرصاد، أن السماء ستكون غائمة جزئيًا، قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات «جازان، عسير، الباحة، الطائف».

وعن حالة البحر الأحمر، أكدت هيئة الأرصاد أن الرياح السطحية تكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج.

أما عن الخليج العربي، فقالت هيئة الأرصاد: «إن حركة الرياح السطحية تكون شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج».

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ووفق هيئة الأرصاد، تُسجل مكة المكرمة أعلى درجة حرارة تصل إلى 36 درجة، فيما تُسجل كل من «حائل وطريف» أدنى درجة حرارة تصل إلى 5 درجات.

وكشف عضو «الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك» الدكتور خالد الزعاق، عن أن اليوم الأحد، هو أول موسم «الحميمين»، وبداية الربيع الحارّ، وسنعيش فيه الفصول الأربعة.

وأوضح «الزعاق» - عبر حسابه على «تويتر» - أن أول موسم «الحميمين» ستبدأ فيه الأمطار الصيفية (السماك)، والمسمّاة بالمراويح، والتي تنبت الربيع الصيفي، ناصحًا بأن يبدأ الشباب في ارتداء الملابس الصيفية، أما كبار السن فيرتدونها في نهايته، لافتًا إلى أن مدة هذا الموسم هي 26 يومًا.

وأشار الزعاق إلى أن الصيف الشديد سيبدأ مع غرة شهر شوال، أما ذروته فستكون طوال شهري ذي القعدة وذي الحجة. قائلًا: «إن حرارة الصيف ستنكسر مع غرة السنة الهجرية الجديدة 1441هـ»، وإن مرحلة «القران الخامس»، وهي مرحلة صياح الربيع على المناطق الشمالية. وتعني أن الزهور الربيعية تبدأ في بثّ روائحها وعطرها؛ لأنها وصلت إلى مرحلة النضج، حسبما أوضح الزعاق في وقت سابق.

وأضاف أن خامس أيام «قران خامس» - وهي مرحلة تساوي الليل والنهار؛ حين تكون حصة كل منهما 12 ساعة - يوافق يوم السبت المقبل. أما سادس أيام قران خامس - أي يوم الأحد المقبل - فهو بدء موسم «الحميمين»، وهو موسم الربيع الصيفي؛ حيث إن الربيع ينقسم إلى قسمين: ربيع شتوي وهو ما نعيشه الآن، وربيع صيفي. «ويقول أهالينا عن الحميمين: (يا ربنا يا رحيم اكفنا برد الحميمين)».