الإسكان والتجارة تطلقان منصة إلكترونية لبناء وحدات سكنية بقيمة 3.5 مليار ريال لمستفيدي البرنامج...

أطلق وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي منصة «بناء» التي تتيح للمطورين والمقاولين الاستفادة من الفرص المطروحة من الإسكان التنموي لبناء أكثر من عشرة آلاف وحدة سكنية بمختلف مناطق المملكة بقيمة تتجاوز 3.5 مليار ريال.

وتهدف المنصة إلى تعزيز سرعة تلبية احتياج الأسر المستفيدة من برنامج الإسكان التنموي من المساكن في جميع محافظات المملكة، وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاع التشييد والبناء من سهولة استعراض فرص المشروعات المطروحة والمساهمة في تنفيذها.

وتعدّ «بناء» منصة إلكترونية متخصصة بنموذج عمل مرن ومبتكر، تتيح فرصا ومشاريع بناء وحدات سكنية على أراضٍ تُعرض من قبل المطورين والمقاولين في مختلف مناطق المملكة، بخطوات تتم بشكل إلكتروني كامل، ابتداء من استعراض فرص مشروعات بناء الوحدات السكنية مرورًا بمراحل التقييم الفني والمالي وحتى إتمام التعاقد لتنفيذها.

وأصبح متاحًا للمطورين والمقاولين استعراض جميع الفرص المطروحة والمتاحة في مختلف مناطق المملكة؛ لدراستها واختيار المشروع والتجهيز لإعداد العروض المالية، على أن يبدأ التسجيل واستقبال العروض بداية شهر أبريل المقبل من خلال رابط المنصة https://benaa.housing.sa .

وأكد وزير الإسكان أن الوزارة تحرص على توفير حلول وخدمات تناسب الأسر بمختلف فئاتها وخاصة المستفيدين من برنامج الإسكان التنموي في جميع المناطق، مشيراً إلى أن برنامج الإسكان التنموي يستهدف توفير المسكن الملائم لهذه الأسر، وأن إطلاق منصة «بناء» يأتي ضمن تسريع ضخ المزيد من الوحدات السكنية المناسبة عبر المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

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وأوضح الوزير، أن منصة بناء تأتي ضمن الخيارات التي يوفرها الإسكان التنموي، إذ يوفّر البرنامج الوحدات السكنية عبر الشراء من السوق أو وحدات مشروعات الوزارة، وكذلك خيار التشييد والبناء الذي أطلقنا له اليوم هذه المنصة، سعيًا لتوفير خدمة أفضل لمستفيدي الإسكان التنموي.

وأشار الحقيل إلى دور وزارة التجارة والاستثمار في توفير الدعم والمساندة لإطلاق هذه المنصة، مبينًا أن ذلك امتداد للتعاون الفاعل والمثمر بين الوزارتين والتكامل المستمر بين جميع الجهات الحكومية في خدمة الوطن والمواطن.

من جهته، أوضح وزير التجارة والاستثمار أن إطلاق مثل هذه المنصة يسهم في إيجاد المزيد من الفرص أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة المعنية بالتشييد والبناء لتوفير وحدات سكنية مناسبة للأسر المستفيدة من الإسكان التنموي في مختلف المناطق، لافتًا إلى أنها ستسهل العمل في ظلّ ما توفّره من خدمات تشمل استعراض الفرص المتاحة والتقييم الفني وغيرها.

وقال القصبي: إن الوزارتين تعملان بتكامل عالٍ لتوفير الخدمات اللازمة للمواطنين كافة، فتقدم وزارة الإسكان الكثير من الجهود لتوفير الحلول السكنية للمواطنين بمختلف الفئات، بما فيها مستفيدي الإسكان التنموي، وهذه المنصة تأتي استمرارًا لتلك الجهود المبذولة، كما نسعد في وزارة التجارة والاستثمار بتقديم كل الدعم بما يخدم أبناء الوطن".

يذكر أن الإسكان التنموي أحد مبادرات برنامج الإسكان ضمن رؤية المملكة 2030، ويهدف لتلبية احتياج الأسر الأشد حاجـة من المساكن وتمكيـنهم من تملـك المسكن المناسب أو الانتفــاع به وفق احتياجاتهـم، ويوفر الوحدات السكنية إما من خلال الشراء من الوحدات المعروضة بالسوق أو بالتشييد والبناء أو من خلال الوحدات السكنية للوزارة والمتوافرة في مناطق المملكة؛ ولضمان سرعة تلبية احتياج الأسر الأشد حاجة؛ تم إبرام اتفاقيات شراكة مع أكثر من 200 جمعية أهلية منتشرة في جميع مناطق ومحافظات المملكة لتتولى التواصل وزيارة الأسر ومساعدتها باختيار المسكن ومتابعة التسليم وإدارة الوحدات السكنية وتشغيلها.