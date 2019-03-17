نتج عنها استشهاد مواطن وجرح اثنين..
أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، مساء اليوم الأحد، أن ميليشيات الحوثي الإرهابية تواصل خرق اتفاق وقف النار بالحديدة.
وأشار تحالف دعم الشرعية إلى أن عدد الخروق التي قامت بها ميليشيا الحوثي، خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية، بلغت 31 خرقًا، وفق «الإخبارية».
وأوضح التحالف أن الخروقات شملت الرماية بمختلف الأسلحة الخفيفة والهاونات وصواريخ الكاتيوشا، ونتج عن هذه الخروقات استشهاد مواطن وجرح مواطنين.
كانت هذه تفاصيل خبر التحالف: ميليشيا الحوثي ارتكبت 31 خرقًا لوقف إطلاق النار خلال الـ24 ساعة الماضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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