التحالف: ميليشيا الحوثي ارتكبت 31 خرقًا لوقف إطلاق النار خلال الـ24 ساعة الماضية

أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، مساء اليوم الأحد، أن ميليشيات الحوثي الإرهابية تواصل خرق اتفاق وقف النار بالحديدة.

وأشار تحالف دعم الشرعية إلى أن عدد الخروق التي قامت بها ميليشيا الحوثي، خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية، بلغت 31 خرقًا، وفق «الإخبارية».

وأوضح التحالف أن الخروقات شملت الرماية بمختلف الأسلحة الخفيفة والهاونات وصواريخ الكاتيوشا، ونتج عن هذه الخروقات استشهاد مواطن وجرح مواطنين.