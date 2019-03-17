أمير جازان: شباب وفتيات الجامعة محل فخر القيادة والمجتمع

قال الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، إن شباب وفتيات جامعة جازان محل فخر القيادة والمجتمع، جاء ذلك بمناسبة رعايته لحفل تخريج الدفعة الرابعة عشرة من طلبة الجامعة.

وأضاف أمير جازان، « من أعز اللحظات على نفسي هي حين أشاهد مسيرة الخريجين تملؤهم الثقة بالنفس، وقد نالوا التأهيل والمهارات المعرفية لخدمة دينهم ووطنهم بعد سنوات من التعلم والتدرب في جامعة جازان».

وأشاد الأمير محمد بن ناصر، بجهود الجامعة في مواكبة رؤية الوطن 2030 عبر تحديث منظومتها الأكاديمية والإدارية والبحثية، منوها بحصولها على الاعتماد الأكاديمي المؤسسي واعتماد برامجها التخصصية، وتميزها في مجال ابتعاث طلبتها للدراسة في أرقى الجامعات العالمية.

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وفي ختام تصريحاته، قدم أمير جازان، التهنئة للطلاب والطالبات ولأولياء أمورهم، متمنيًا لهم التوفيق والتميز في أداء دورهم والعمل بجد لتحقيق رؤية الوطن لبلوغ المستقبل السعودي الواعد، والدفع بهم إلى سوق العمل في مختلف المجالات والتخصصات، في ظل ما تحظى به منطقة جازان من مشروعات اقتصادية عملاقة، منها مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية ومصفاة جازان .

ومن جانبه، أعرب مدير الجامعة، الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، عن جزيل شكره لأمير المنطقة على الدعم غير المحدود الذي تحظى به الجامعة ومنسوبوها منه، لافتًا إلى أنه يقف خلف الكثير من منجزات الجامعة ونجاحاتها.

وثمن القحطاني، رعاية أمير جازان لحفل تخريج الدفعة الرابعة عشرة من طلبتها، مؤكدًا أن الجامعة ستواصل بتميز أبنائها وبناتها تحقيق المزيد من الإنجازات للرقي بالوطن وبما يحقق تطلعات ولاة الأمر والقيادة الرشيدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.