شكرا لقرائتكم عبر أبشر.. هنا رابط الاستعلام عن صلاحية الإقامة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-03-17 عبر أبشر.. هنا رابط الاستعلام عن صلاحية الإقامة متابعات الخليج 365 - الرياض أكدت الجوازات أن خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة، تتيح لأصحاب العمل والمقيمين من الاستفسار عن صلاحية وتاريخ انتهاء الإقامة بشكل إلكتروني عبر منصة أبشر.

ويمكن الدخول للاستفادة من الخدمة على الرابط هنا

ويتم إدخال حقول مطلوبة للاستفادة من خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة، وهي رقم الإقامة والرمز المرئي ثم الضغط على “عرض”.









Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عبر أبشر.. هنا رابط الاستعلام عن صلاحية الإقامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.