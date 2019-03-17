نظام نور لتسجيل رياض الأطفال 1441 رابط حساب ولي الأمر بالهوية أو السجل المدني

مواعيد فتح نظام نور لتسجيل رياض الأطفال 1441 من خلال حساب ولي الأمر بالسجل المدني اقترب، حيث ننتظر الإعلان الرسمي من إدارات التعليم فتح تسجيل الروضات الحكومية للعام الدراسي 1440-1441، لبدء تسجيل الأطفال في الروضة وفق مستويات وشرائح الأعمار والتي سينشر في شانها تعميم وزاري، بجانب توضيح الشروط والمستندات المطلوبة لتسجيل الروضة عبر موقع نور المركزي رابط خدمات وزارة التعليم للإدارة التربوية الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت في المملكة العربية السعودية.

تداول العديد من الأخبار حول موعد تفعيل رابط نظام نور لتسجيل رياض الأطفال 1441- 1440 هجرياً، وأشارت عدة مصادر مطلعة بأن مواعيد فتح تسجيل الروضات 1440 سيكون خلال شهر رجب الحالي، غير أنه لم يصدر التعميم الوزاري بهذا الشأن حتى الآن، ومؤخراً تحدثت بعض المصادر عن احتمالية البدء في تسجيل الروضة في نظام نور خلال النصف الثاني من شهر رجب، ومن خلال متابعتنا ورصدنا لأخبار وزارة التعليم، سنرفق لكم التعميم الوزاري حال صدوره.

رابط نظام نور لتسجيل رياض الأطفال 1441-1440

التسجيل في الروضات سيكون من خلال رابط نظام نور حساب ولي الأمر، ويجب على أولياء الأمور الجدد فتح حساب ولي أمر جديد على موقع نور بالسجل المدني أو برقم الهوية، وهو من الأمور التي تم استعرض خطواتها بالتفاصيل على موقع نور المركزي، أو استعادة بيانات دخوله على نظام نور حال فقد كلمة المرور عن طريق رقم الهوية ورمز التحقق، ومن خلال رابط شرح طريقة التسجيل في نظام نور يمكن التعرف على توضيح لتلك الخطوات، لتجهيز تلك البيانات لحين بدء تسجيل رياض الأطفال 1440.

أكدت العديد من المصادر أن رابط نظام نور لتسجيل رياض الأطفال 1441 سيفعل خدمة تسجيل الروضة، في حالة الإعلان عن بدء تلقى طلبات التسجيل من قبل وزارة التعليم، وسيتم الإعلان وقتها عن الشروط والضوابط، وشريحة أعمال الأطفال المسموح لهم التسجيل في الروضات بجميع غدارات التعليم من السعوديين وغير السعوديين.

رابط نظام نور تسجيل ولي أمر جديد

أولياء الأمور يمكنهم الدخول عبر رابط نظام نور ولي أمر جديد لفتح حساب مستخدم، أو استعادة كلمة المرور من صفحة نظام نور الرئيسية، حال وجود حساب مستخدم لولي الأمر مسجل من قبل، وخلال الساعات المقبلة سيتم التعرف على المزيد من التفاصيل وإرفاقها حول موعد بداية التسجيل في الروضات.