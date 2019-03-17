نادي الإبل: 88 مليونًا مجموع جوائز سباقات الهجن

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

أعلنت إدارة نادي الإبل اليوم مجموع جوائز سباقات الهجن المقامة ضمن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في الصياهد الجنوبية شمال شرقي العاصمة الرياض، وذلك بمجموع جوائز يزيد على 88 مليون ريال.

وبلغ إجمالي جوائز السباق الافتتاحي 7 ملايين و350 مليونًا، فيما تبلغ جوائز السباق الختامي 48 مليونًا و952 ألف ريال، بينما بلغت جوائز أشواط الرموز 17 مليونًا و600 ألف ريال, وجوائز أشواط الرموز في اليوم الختامي 14 مليونًا و720 ألف ريال، وبلغت جوائز المسابقات الدولية 252 ألف ريال.

وأعلن نادي الإبل عبر حسابه الرسمي في "تويتر" الذي أعلن عبره كافة تفاصيل جوائز سباقات الهجن، أن الفائزين بجوائز اليوم الختامي وتحديداً في أشواط الرموز، سيحصل الأول في شوطي الحيل المفتوح والعام على مبلغ 3 ملايين ريال,

فيما سيحصل الأول في شوطي الزمول المفتوح والعام على مليون ونصف مليون ريال، وتتدرج مبالغ الجوائز حتى المركز الخامس الذي سيحصل على 80 ألف ريال سعودي.