طالب سكان مخطط ولي العهد 1- 2 مرور العاصمة المقدسة والجهات المعنية بسلامة الطرق بأمانة العاصمة المقدسة، بالوقوف على الطريق السريع الذاهب والقادم من محافظة الليث وجدة، والذي يفتقد لوسائل السلامة؛ ما سبب حوادث مميتة خلال الأسابيع الماضية، وراح ضحيتها أرواح وتلفيات.
وقال كلٌ من محمد الحارثي ومتعب الزهراني وسامي الحارثي: نحن سكان مخطط ولي العهد ١و٢ نعاني بسبب تعثر المشروعات في الشارع العام المقابل لشارع الخدمة المحاذي للشارع العام، حيث هذا الشارع يربط طريق الليث وجدة ومدخل الحي، حيث إن شارع الخدمة متعثر من أكثر من سنتين ولا يوجد فيه أي مصدات آمنة والمشكلة العظمى كثرة الحوادث خلال الأساببع الماضية وكان آخرها وقوع 4 حوادث، وذلك لعدم وجود نقاط تهدئة لمتابعة الطريق؛ ما سبب كثرة الحوادث في الشارع بسبب تعثر المشروع ووجود سرعة عالية من بعض الشباب.
كما طالب الأهالي أمانة العاصمة المقدسة بحل جذري للمشروعات المتعثرة وعدم اكتمالها على الطريق الواصل لحيهم بمكة المكرمة وطريق محافظة الليث وجدة بالإضافة إلى عدم سفلتة طريق الخدمة والمداخل والمخارج بشكل يضمن وسائل السلامة مضيفين أن عدم إكمال مشروع السفلته لطريق الخدمة مع مراقبة الطريق بالدوريات والمرور وزيادة صناديق "ساهر"، والقيام بالحملات الأمنية على المخالفين توفير مدخل لحي ولي العهد 1 و2 .
كانت هذه تفاصيل خبر سكان "ولي العهد" يطالبون المرور والأمانة بإيقاف نزيف الأرواح على طريق مكة الليث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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