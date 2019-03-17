شكرا لقرائتكم خبر عن ألبانيا تعفي مواطني المملكة من التأشيرة المسبقة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الخارجية الألبانية إعفاء مواطني المملكة من الحصول على التأشيرة المسبقة للدخول إلى جمهورية ألبانيا. ونشر الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الألبانية قرار الحكومة الخاص بإعفاء مواطني عدد من الدول ومن ضمنها المملكة من الحصول على التأشيرة المسبقة للدخول إلى ألبانيا وذلك خلال الفترة من 1 أبريل إلى 31 أكتوبر 2019م.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ألبانيا تعفي مواطني المملكة من التأشيرة المسبقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.