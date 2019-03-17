شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان أسماء الفائزين بجائزة الأميرة صيتة بعد غدٍ والان نبدء بالتفاصيل

تعلن جائزة الأميرة صيتة بنت عبد العزيز للتميز في العمل الاجتماعي 2018 في دورتها السادسة يوم الثلاثاء 12 رجب الموافق 19 مارس , أسماء الفائزين بها تحت عنوان "حوكمة العمل واستدامة البرامج" خلال المؤتمر الصحفي بحضور سمو الأمير سعود بن فهد بن عبد الله بن محمد عضو مجلس الأمناء نائب رئيس اللجنة التنفيذية للجائزة وحضور الأمين العام للجائزة الدكتور فهد المغلوث، وذلك في فندق الفورسيزونز بالرياض.



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