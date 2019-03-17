شكرا لقرائتكم خبر عن 40 طائر من حول العالم يشاركون فى "أطياف الطيور" بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل

انطلقت فعاليات "موسم الشرقية" في محافظة القطيف بمعرض "أطياف الطيور" الذي ضم أكثر من 40 طائراً من جميع أنحاء العالم من الطيور النادرة والمهددة بالانقراض، والتي اُحضرت من جميع أنحاء العالم بمساعدة سيارات مختصة لنقل الطيور، للاستمتاع بحديثها ورقصها واستعراض ريشها الجميل، وذلك بكورنيش المجيدية بالقطيف.

وُيعد معرض "أطياف الطيور" أحد الفعاليات الممتعة التي تأتي ضمن فعاليات "موسم الشرقية" الذي يقام تحت عنوان "الشرقية ثقافة وطاقة"، كأول موسم من مواسم السعودية الإحدى عشر، وُيعتبر أكبر تظاهرة ترفيهية وسياحية نوعية تحتضنها المنطقة الشرقية.

ويتيح المعرض الذي يستمر حتى ٣٠ مارس الجاري، من الساعة ٤:٣٠ عصراً وحتى ١٠:٣٠ مساءً، للزوار الاستمتاع بحركات الطيور الراقصة، وجمال ألوانها، واللعب معها وسماعها وهي تتكلم بطريقة رائعة، بالإضافة إلى التعرف على هذه الطيور النادرة وطبيعتها وطريقة تغذيتها وكيفية تربيتها والتعامل معها، ويضم مجموعة من الطيور التي تتميّز بأنها أليفة وراقصة وناطقة ولا توجد في أرض الطبيعة وانما يمكن الحصول عليها في المحميات الكبيرة فقط، ومن بين هذه الطيور (الكاسكو، الببغاء، النخيل، سكارليت مكاو، والطاووس النادر، والنعام، وغيرها).