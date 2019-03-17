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2019-03-17 ألبانيا تعفي مواطني المملكة وعددًا من الدول من التأشيرة المسبقة متابعات الخليج 365 - واس Advertisements أعلنت وزارة الخارجية الألبانية إعفاء مواطني المملكة من الحصول على التأشيرة المسبقة للدخول إلى جمهورية ألبانيا. ونشر الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الألبانية قرار الحكومة الخاص بإعفاء مواطني عدد من الدول ومن ضمنها المملكة العربية السعودية من الحصول على التأشيرة المسبقة للدخول إلى ألبانيا وذلك خلال الفترة من 1 أبريل إلى 31 أكتوبر 2019م.









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