حساب المواطن يرد على استفسارات مهمة بشأن التطبيق الجديد.. هنا أهمها

2019-03-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد حساب متابعات الخليج 365 أن اللغة المستخدمة في التطبيق الجديد الذي تم إطلاقه اليوم السبت هي اللغة العربية، وذلك ردًا على استفسارات من بعض المستفيدين الذين يقولون إن التطبيق باللغة الإنجليزية ويجدون صعوبة في استخدامه.

السلام عليكم عندي مشكلة في تسجيل الدخول عن طريق التطبيق يقول اسم المستخدم أو كلمة المرور غير صحيحة

كما رد حساب متابعات الخليج 365 على استفسار آخر يقول إن هناك مشكلة في تسجيل الدخول عن طريق التطبيق حيث تظهر له رسالة تقول إن اسم المستخدم أو كلمة المرور غير صحيحة.

وشدد حساب متابعات الخليج 365 على ضرورة التأكد من صحة البيانات المدخلة ومطابقتها للبيانات المستخدمة في البوابة الإلكترونية ولا بد من إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق باللغة الإنجليزية.

وأيضًا أجاب حساب متابعات الخليج 365 على استفسار بشأن عدم وجود أيقونة الاعتراض في التطبيق، حيث أكد أنه لا يمكن تقديم اعتراض من خلال التطبيق ويمكن ذلك من خلال الرابط التالي هنا

وأعلن برنامج حساب متابعات الخليج 365 اليوم الأحد عن إطلاق تطبيق جديد للتسهيل على المستفيدين.

وأضاف البرنامج، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أنه يمكن تصفح المعلومات وتفاصيل الدفعات عبر التطبيق بكل يسر وسهولة.

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ولتحميل التطبيق لأجهزة الآي أو أس عبر هذا الرابط (هنا)، ولأجهزة الأندرويد من خلال الرابط التالي ( هنا ).

وكان برنامج حساب متابعات الخليج 365 قد كشف في وقت سابق عن ارتفاع إجمالي الدفعات المصروفة للمواطنين إلى 37.4 مليار ريال من أجل احتواء الآثار السلبية الناجمة عن تطبيق الإصلاحات المالية ابتداء من يناير 2018.

وأشار البرنامج إلى أن الذكور يمثلون 93% من أرباب الأسر، فيما يمثل النساء النسبة الباقية 7%، لافتا إلى الرد على اعتراضات عدم الأهلية وقيمة الاستحقاق في مدة 60 يومًا.

وأوضح البرنامج أنه تم إجراء استبيان دوري يهدف إلى معرفة معدلات استهلاك الطاقة، فيما يمكن تقديم اعتراض مالي في مدة أقصاها 3 أشهر لكل دفعة مالية.. ولفت إلى أن المرأة المهجورة لا يطلب منها رفع مستندات عبر البوابة الإلكترونية، وإنما إثبات حالة الهجران في مكتب الضمان الاجتماعي.

ووفقًا لبيانات الدفعة العاشرة المصروفة مؤخرًا، تسلم 84% ممن شملهم الدعم 1000 ريال للأسرة.