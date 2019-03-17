الاتصالات تعلن نتائج مزاد تراخيص ترددات الـ5G

2019-03-17

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم, نتائج مزاد تراخيص استخدام الترددات للنطاق (3.5) جيجاهرتز، الذي تنافست من خلاله الشركات الحاصلة على الرخص الموحدة لتقديم خدمات الاتصالات في المملكة (شركة الاتصالات السعودية، شركة اتحاد اتصالات “موبايلي”، شركة الاتصالات المتنقلة السعودية “زين”).

وبهذا تكون الهيئة قد وفرت ما مجموعه (400) ميجاهرتز في النطاق (3.5) جيجاهرتز الذي يعد من النطاقات الرائدة عالميًا في مجال تقديم خدمات الجيل الخامس للاتصالات اللاسلكية، مع تجاوز إجمالي الطيف الترددي المتوفر لتقديم خدمات الاتصالات العامة في المملكة (1100) ميجاهرتز، الأمر الذي يسهم في تعزيز مكانة المملكة ضمن الدول المتقدمة عالميًا في مواكبة أحدث التقنيات في مجال خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، وتمكين مقدمي خدمات الاتصالات من رفع جودتها.

وأوضحت الهيئة أنها بهذا المزاد قد تمكنت من تجاوز مستهدف مبادرة “تحفيز التوسع في خدمات الاتصالات عن طريق توفير الطيف الترددي” قبل تاريخ تحقيقها المستهدف في

نهاية عام 2020م.

يذكر أن الهيئة تعتمد أحدث الأساليب في مجال طرح النطاقات الترددية للمنافسة، وعقد المزادات المصممة وفق أفضل الممارسات الدولية، مما من شأنه الإسهام في تحسين سرعة الإنترنت ورفع جودة خدمات الاتصالات في المملكة.