شكرا لقرائتكم إغلاق معرض الحرمين الشريفين ليوم واحد والسبب! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-03-17 إغلاق معرض الحرمين الشريفين ليوم واحد والسبب! متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في معرض الحرمين الشريفين إغلاق أبوابه وذلك يوم السبت الموافق 23/7/1440هــ. Advertisements وأوضحت رئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أن سبب الإغلاق هو إجراء الصيانة الدورية لمقتنيات المعرض الأثرية، وما يحتويه من مقتنيات ثمينة، حيث من المقرر أيضًا أن يتم عمل صيانة لازمة للمرافق التابعة للمعرض حفاظًا عليها من التلف.









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