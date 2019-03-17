نقلة كبيرة للسوق المالية غدًا والقويز يكشف التفاصيل

2019-03-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

وصف رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية محمد القويز، انطلاق أولى مراحل ترقية “تداول” لـ”فوتسي راسل” و”إس آند بي داو جونز” غدًا بـ”النقلة الكبيرة” في تشكيلة المستثمرين، وهي إيذان لدخول المستثمرين ذات الاستراتيجية الساكنة.

وقال: “عام 2019 هو عام مفصلي للسوق السعودية، وهو يؤشر لتنويع قاعدة المستثمرين، بعدما كان السوق يصنف على أنه سوق محلي، وهذا تغير بدءا من العام 2015 مع فتح الباب أمام تملك المستثمرين الأجانب”، بحسب تصريحاته إلى العربية.

وتابع: “حتى قبل بدء مرحلة التطوير، السوق السعودية تقع في المرتبة الـ25 عالميا من حيث الرسملة السوقية، وهي أكبر سوق في الشرق الأوسط”.

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وعن الأهداف بالنسبة لاستثمارات الأجانب في السوق السعودية، أعرب القويز عن طموحه لزيادة مساهمة “تداول” في الاقتصاد.

وفي حين أشار إلى أن ملكية الأجانب وصلت إلى 5.12%، توقع أن تصل هذه النسبة إلى الضعف، “واليوم نتطلع إلى المستثمر الاستراتيجي جنبا إلى جنب مع المستثمر الأجنبي بعدما كان التركيز ينصب سابقا على المستثمرين الماليين”.

وتبدأ أولى مراحل ترقية السوق المالية “تداول” للمؤشرين العالميين فوتسي راسل وإس آند بي داو جونز غداً في الـ18 من الشهر الجاري بحسب أسعار إقفال الـ14 من مارس الماضي.

وبناءً على ما أعلنته فوتسي راسل، سيتم انضمام السوق المالية السعودية لمؤشر الأسواق الناشئة على 5 مراحل.