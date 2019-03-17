تصميم سيارة اقتصادية ذات كفاءة عالية بأيدي شابات سعوديات

2019-03-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

أنهى فريق من طالبات كلية الهندسة بجامعة الفيصل بالرياض تصنيع سيارة ذات كفاءة عالية تعمل بالبنزين هدفها الأساسي قطع أطول مسافة بأقل كمية وقود، ومن المنتظر أن يشارك الفريق بهذه السيارة في السباق الماراثوني “شل” في شهر أبريل 2019 م.

وقالت رئيسة الفريق الطالبة شمس الشويعر إن أعضاء فريقها جميعهم من الطالبات السعوديات وإن عملية تصنيع السيارة استغرق سبعة أشهر.



وأضافت: “تم توزيع المهام على مجموعات من أعضاء الفريق منها مجموعة مسؤولة عن المحرك والعمل على زيادة نسبة الضغط لتقليل الوقود المستخدم ومجموعة أخرى قامت بتصميم الهيكل الداخلي والجسم الخارجي للسيارة واختيار المواد المناسبة للهيكل، وتم اعتماد مركب الكاربون فايبر لذلك والألمنيوم للجزء الداخلي، أما المجموعة الثالثة فكانت مسؤولة عن الكوابح والعجلات وعجلة القيادة”.

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وكانت الجامعة قد احتفلت بهذا المنجز وبقية المشاريع التي نفذها طلاب كلية الهندسة بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالله الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وبحضور مدير الجامعة الدكتور محمد بن علي آل هيازع ، ووكيلة الجامعة للتطوير والعلاقات الخارجية صاحبة السمو الملكي الأميرة الدكتورة مها بنت مشاري آل سعود.



وتم عرض عدد من مشاريع تصاميم السيارات التي نفذها الطلبة ابتداء بأول سيارة أنجزها الطلبة وهي سيارة الفورملا لسباق طلاب الفورملا حول العالم وهي الوحيدة في المملكة، ثم تبعتها سيارتان من مسابقة ظل إيكو ماراثون البروتوتايب والإيربن، التي تشارك بها المملكة للمرة الأولى، وأخيرًا سيارة السولر كار التي تعتمد على الطاقة الشمسية.

وقدم الطلاب والطالبات عرضًا عن كل مشروع من المشروعات اشتمل على أهدافها ومميزاتها وتاريخ تطور كل من تلك المشاريع بالجامعة بالإضافة إلى المسابقات التي شاركت وتشارك فيها هذه السيارات.