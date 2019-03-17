شكرا لقرائتكم هذه آلية الاعتراض على مخالفات النقل العام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-03-17 هذه آلية الاعتراض على مخالفات النقل العام متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements أوضحت هيئة النقل العام آلية الاعتراض على مخالفات الهيئة، حيث يمكن الاتصال على الرقم 920014914 ويليه تأكيد الهيئة استلام الطلب برسالة نصية على الهاتف الجوال، شاملة رقم الطلب.

وتابعت النقل العام أن بعدها يتم إرفاق المستندات المطلوبة لتبرير الاعتراض خلال 72 ساعة وإرسلها إلى: البريد الإلكتروني [email protected] و فاكس: 0112990804، مع تدوين رقم الطلب في العنوان.









Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هذه آلية الاعتراض على مخالفات النقل العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.