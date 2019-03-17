أرقام تبين أنشطة وبرامج ومشاريع مؤسسة الرعاية الصحية المنزلية خلال 2018

2019-03-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

صدر التقرير السنوي للمؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية المنزلية، حيث استعرض أبرز أنشطة وبرامج ومشاريع المؤسسة وما تم بذله خلال عام كامل 2018 م، حيث ذكر بالتقرير البيان التفصيلي بأعداد المستفيدين من خدمات المؤسسة من المرضى والمستفيدين من البرامج والأنشطة والتدريب والتأهيل.

وصرحت عضو مجلس الأمناء رئيسة المركز الإعلامي بالمؤسسة الدكتورة جواهر العبد العال بأن التقرير اشتمل على إحصائية بعدد المرضى والخدمات الطبية والاجتماعية للمستفيدين من خدمـات المؤسسة، حيث بلغ أعداد المرضى المباشرين والمحولين من المستشفيات العامة 2490 مريضا و2841 حالة اجتماعية.

بينما بلغ عدد الخدمات الطبية والاجتماعية المقدمة للمرضى مباشرة من المؤسسة 6933 خدمة طبية، و4059 اجتماعية، بإجمالي بلغ 10992 أما المراكز التي تدعمها المؤسسة سنويًا فبلغ مجموعها 13193 بواقع 206 مراكز رعاية منزلية بالجامعة، و3472 إدارة طب منزلي بالمدينة المنورة، و3191 إدارة طب منزلي بعسير، و1285 إدارة طب منزلي بالباحة، و527 إدارة طب منزلي بمدينة الملك فهد الطبية بالرياض، بالإضافة إلى 979 إدارة طب منزلي بحائل، و1090 إدارة طب منزلي بتبوك، و2443 إدارة طب منزلي بجازان.

كما ذكر التقرير نتائج الإحصائيات لأعداد مرضى المؤسسة والمراكز والخدمات حيث بلغ عدد الخـدمات 24,185 وعدد المرضى 16,034، وأفصح التقرير عن ميزانيات المراكز التابعة للمؤسسة، حيث بلغت في مركز الرعاية المنزلية بمستشفى جامعة الملك عبد العزيز بجدة الميزانية لعام 2018 مركز الجامعة 160.000 ريال ومجموع عدد المرضى 206 مرضى والمستفيدين على نفقة المؤسسة 49 مريضًا، وبلغ مجموع عدد الزيارات 10659 زيارة.

وفي مركز الرعاية المنزلية بالمدينة المنورة بلغت الميزانية لعام 2018 إدارة الطب المنزلي بالمدينة المنورة 1،550.000 ريال ومجموع عدد المرضى 3472 مريضا والمستفيدين على نفقة المؤسسة 583 مريضا، فيما بلغ مجموع عدد الزيارات 100907 زيارات، وفي إدارة الطـب المنزلي بعسيـر بلغت الميزانية لعام 2018 إدارة الطب المنزلي بعسير 1.500.000 ريال ومجموع عدد المرضى 3191 مريضا والمستفيدين على نفقة المؤسسة 385 مريضا وبلغ مجموع عدد الزيارات 75612 زيارة.

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وفي إدارة الطب المنزلي بالباحة بلغت الميزانية لعام 2018 إدارة الطب المنزلي بالباحـة 600.000 ريال ومجموع عدد المرضى 1258 مريضا والمستفيدين على نفقة المؤسسة 206 مرضى وبلغ مجموع عدد الزيارات 76974 زيارة، وفي إدارة الطب المنزلي بمدينة الملك فهد الطبية بلغت الميزانية لعام 2018 إدارة الطب المنزلي بمدينة الملك فهد الطبية 370.000 ريال ومجموع عدد المرضى 527 مريضا والمستفيدين على نفقة المؤسسة 98 مريضًا وبلغ مجموع عدد الزيارات 7834 زيارة.

وفي إدارة الطب المنزلي بتبوك بلغت الميزانية لعام 2018 إدارة الطب المنزلي بتبوك 50.000 ريال ومجموع عدد المرضى 1090 مريضا والمستفيدين على نفقة المؤسسة 22 مريضًا وبلغ مجموع عدد الزيارات 18541 زيارة، وبلغت الميزانية في إدارة الطب المنزلي بحائل لعام 2018 إدارة الطب المنزلي بحائل 50.000 ريال ومجموع عدد المرضى 979 مريضا والمستفيدين على نفقة المؤسسة 13 مريضًا وبلغ مجموع عدد الزيارات 3765 زيارة.

أما في إدارة الطب المنزلي بجازان فبلغت الميزانية لعام 2018 إدارة الطب المنزلي بجازان 322.000 ريال ومجموع عدد المرضى 2443 مريضا والمستفيدين على نفقة المؤسسة 98 مريض وبلغ مجموع عدد الزيارات 7115 زيارة.

وقالت العبد العال إن التقرير تطرق إلى الخدمات الاجتماعية المقدمة من المؤسسة وجاءت على النحو التالي: برنامج الدعم الغذائي الشهري لمرضى المؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية المنزلية المعونات الشهرية 40 أسرة تم توزيع عدد 576 عبوة في عام 2018م، ولمرضى مركز الدرن بلغت المعونات الشهرية 120 مريضا تم توزيع عدد 1440 عبوة في عام 2018م، ولبرنامج الدعم الغـذائي السنوي (شهر رمضان) 2018م قدمت معونات شهر رمضان لمرضى المؤسسة وعددهم 44 وتـم توزيع 52 عبوة كالآتي: (49 عبوة لمرضى المؤسسة، 3 عبوات للعاملات والسائق في المؤسسة، وقدمت معونات شهر رمضان لمرضى مركز الجامعة 103 تم توزيع 103 عبوات وبلغ عدد ما تم توزيعه من العبوات 155عبوة).

وأوضح التقرير عدد المعونات المادية لعام 2018م، حيث تم صرف راتب شهري لعدد 4 مرضى بمعدل 48 شهرا، كما ذكر التقرير عدد الأجهزة المنزلية المقدمة من المؤسسة للمرضى عام 2018م، وهي ثلاجـــة وغســالة وتكييف، أما عدد الزيارات فبلغت 199 ما بين زيـارة أوليـــة بلغت 44 زيارة و155 زيـارة متابعـة.

وأشار التقرير إلى الدعـوات والمشاركـات الخـارجيـة والدورات وورش العمـل وهي: المشاركة في ملتقى التواصل الاستشاري الخامس، فعاليات اليوم العالمي للدرن. فعاليات اليوم العالمي للخدمة الاجتماعية تحت عنوان (المستجدات في الخدمة الاجتماعية لمرضى الأورام). فعاليات اليوم العالمي للخدمة الاجتماعية بعنوان “الأخصائيون الاجتماعيون قادة مدافعون أبطال” والحصول على درع تكريمي للمؤسسة من قسم الخدمة الاجتماعية بمستشفى الملك عبد العزيز بجدة.