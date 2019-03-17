“الأرصاد” تكشف عن توقعاتها لطقس الغد في المملكة

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد الإثنين الموافق 2019/03/18 في المملكة.

وقالت إنه يستمر تأثير العوالق الترابية والأتربة المثارة التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من الشرقية، الأجزاء الجنوبية من الرياض، الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، نجران، مكة المكرمة، المدينة المنورة.

وشمات التوقعات، أن تكون السماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان، عسير، الطائف، الباحة.