الان تتابع برنامج تعريفي لفريق بصمة أمل بالتعاون مع مكتب “مساندة” في الرياض والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-الرياض شارك فريق بصمة أمل بالتعاون مع مكتب مساندة، التابع لمستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل بالرياض ببرنامج تعريفي عن مكتب مسانده والخدمات المقدمه من المكتب المقام في ستي مول وذكرت قائده الفريق عبير المتعب ان الهدف من المشاركه كانت عباره عن اركان للاطفال والتعريف بأهداف الفريق .

وفي الختام شكرت “المتعب” كل أعضاء وعضوات الفريق على المشاركه المميزه وشكرت اداره المستشفى على اتاح الفرصه لهم للمشاركه

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