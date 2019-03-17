شكرا لقرائتكم خبر عن «سياحة الطائف» تشارك في ورشة تحديد أولويات التنمية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سعد الغنامي (الطائف)

شارك فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالطائف في ورشة عمل وضع خطة تحديد الأولويات في أعمال ومشروعات لجنة تنمية الخدمات والمرافق المنبثقة عن المجلس المحلي بالمحافظة، التي عقدت في مركز الطائف العلمي، بحضور ممثلي الإدارات الحكومية المختصة.

وهدفت الورشة إلى تحديد أولويات المشاريع الخدمية المختلفة للجهات الحكومية، ووضع الإطار العام للخطة التنموية في المنطقة، من خلال تحديد أولويات البرامج والمشاريع التطويرية لكافة القطاعات، والتنسيق مع الجهات المعنية والاطلاع على خططها لتطوير المحافظة، والبرامج الزمنية لتنفيذ المشاريع بالتنسيق مع الشركاء، وجرى استعراض كافة الأعمال التي من شأنها تعزيز الخدمات المقدمة للأهالي بالمحافظة والمراكز والقرى التابعة.

وسيتم الرفع بمخرجات وتوصيات ورشة عمل تحديد الأولويات للمجلس المحلي للتنمية والتطوير بمحافظة الطائف.