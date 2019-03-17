شكرا لقرائتكم خبر عن «النيابة العامة»: تلقينا 3966 قضية في أسبوع.. 3180 منها منجزة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

أعلنت النيابة العامة ورود 3966 قضية إلى فروعها ودوائرها خلال أسبوع، وذلك من 3-1440/7/9، مشيرة إلى أنها أنجزت 3180 قضية منها.

وأضافت النيابة العامة أن عدد القضايا المحالة للمحاكم برفع الدعوى العامة 1812 قضية، فيما بلغ عدد الإجراءات التي قام بها أعضاء النيابة العامة 61.241 إجراء، في حين بلغ عدد الأعضاء في فروع ودوائر النيابة العامة 2614 عضواً.