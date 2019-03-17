"البلدية والقروية" و"العدل" تبحثان الربط الإلكتروني بينهما

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محمد عثمان - الرياض - الرياض – "الحياة" | منذ 3 ساعات في 17 مارس 2019 - اخر تحديث في 17 مارس 2019 / 18:57

عقد وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي اليوم (الأحد)، اجتماعاً مع وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، بحضور مسؤولين في الوزارتين.



وجرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون بين الوزارتين، وفرص تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى الربط التقني بينهما، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة إلى المستفيدين، بما يحقق تطلعاتهم ورضاهم.

واستعرض الجانبان البرامج والمبادرات المشتركة، وسبل التنسيق المشترك لتنفيذها بشكل أمثل، وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات والصعوبات والعوائق، بما يحقق المصلحة العامة ويسهم في الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، ويعزز من استقرارها ويمنع أي تجاوزات تحصل عليها وتخالف مقتضى الأوامر والتعليمات المرعية.

وجرى الاتفاق على أهمية مثل هذه الاجتماعات وأثرها على القطاعين والأجهزة المرتبطة بها كافة، وأن من الأهمية بمكان عقد مثل هذه اللقاءات دورياً، لتقويم ومراجعة تلك المهام والأعمال المشتركة ومعالجة أي قصور في هذا الشأن، ومواكبة مستجدات تطويرية وتبني أفكار ورؤى ترفع من مستوى الخِدْمات وتضمن سرعة إنجازها بكل شفافية ووضوح.